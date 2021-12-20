У столиці завершили досудове розслідування відносно молодика, який встановив відеокамеру у душі гуртожитку

Зібравши усі необхідні матеріали поліцейські направили їх разом із обвинувальним актом до суду. Тепер порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що в жовтні цього року до Солом’янського управління поліції від кількох студенток одного із столичних вузів надійшли заяви про те, що у душовій кімнаті невідомий встановив камеру відеоспостереження. Для встановлення усіх обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група, а дізнавачі розпочали досудове розслідування.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці з’ясували, що до вчинення даного правопорушення причетний студент цього ж закладу освіти. Поліцейські розшукали фігуранта, аби встановити мотиви вчинку. Затриманий – уродженець Одещини, 2003 року народження, який пояснив, що здійснював відеозйомку для власного використання.

Дізнавачі Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України – порушення недоторканності приватного життя, а саме незаконне збирання, зберігання, конфіденційної інформації про особу. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Після рішення суду усі вилучені відеоматеріали будуть знищені у встановленому законодавством порядку.

Відділ комунікації поліції Києва