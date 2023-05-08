У столичній лікарні з військового вимагали гроші за «кращий варіант» операції

В медичному закладі називають випадок непорозумінням та обіцяють все зробити безкоштовно.

В Київській клінічній лікарні №5 стався прикрий інцидент – з військового, який підірвав своє здоров’я на фронті, вимагали кошти на лікування. Про це сайту ТСН.ua повідомив сам солдат і попросив розібратися, чи законно з нього просять кошти.

Що каже військовий

Військовослужбовець Олександр Салій родом із Коростеня Житомирської області. На війні він від весни 2022 року. За словами Олександра, медики столичної лікарні мають на руках всі його документи і добре знають, що він військовий.

“Я був на війні, де і “заробив” грижу. Служив недалеко від Бахмуту. Доводилося носити важкі ящики з боєприпасами, ось і надірвався. Мені 50 років, я – солдат-штурмовик. В Київ мене направили з медичної частини Дніпра. А саме, у лікарню №5, щоб зробити операцію – вирізати грижу. На фронті її дуже легко “заробити” – коли на тобі боєкомплект та бронежилет – це вже 40 кілограм, а ще плюс важкі ящики з мінами. Ось вам і грижа“, – розповідає сайту ТСН.ua Олександр Салій.

Він додає, у вівторок йому повідомили, що у середу зроблять операцію, за яку потрібно заплатити 4 тисячі гривень.

“Таке мені повідомила Анастасія, помічниця лікаря. Так і сказала: завтра операція, підготуйте 4 тисячі гривень. Але оскільки гроші я мав віддати не в касу, то у мене закралися сумніви – чи дійсно це правомірно. Я не зовсім розумію, чому маю платити, бо раніше розповідали, що військовим все робиться безкоштовно. Якщо це законно, то без питань – я заплачу, буду шукати кошти”, – додає Олександр.

Пропонували “кращий варіант”

Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Анастасії, яка повідомила військовому про оплату. Медикиня нас запевнила, що військовослужбовець її неправильно зрозумів. Коштів за операцію з військового ніхто не просив. Пацієнту було повідомлено, що потрібно оплатити кошти лише за спеціальну сітку. Її потрібно поставити під час операції, бо грижа велика, якщо робити без сітки, то вона може знову його потурбувати за пару місяців.

“Щоб не було непорозумінь, я наголосила військовому, що операція безкоштовна. Гадаю, що неправильно вирішувати за пацієнта і просто робити те що бюджетне, але менш ефективне. Я ж не знаю, які у кого можливості і в кишеню не заглядаю. Натомість краще проговорювати ті варіанти, які можуть бути – нехай платними, але кращими. Це ж здоров‘я: комусь легше заплатити і знати що виконаний найкращий варіант, комусь головне – безкоштовно, без огляду на ефективність. Але аж безсилля бере від того, що сказали ж: операція безкоштовна, і є варіант з сіткою за суму чотири тисячі. І тепер чую “попросили чотири тисячі за операцію”, – пояснила нам Анастасія.

Вона запевняє, що дуже хвилюється за самопочуття військового і зробить все, щоб він не нервувався перед операцією.

В середу нам знову зателефонував Олександр та повідомив, що операцію перенесли на четвер, а за сітку йому вже не потрібно нічого платити – її мають поставити безкоштовно.

Лікарня: зроблять все безкоштовно

Медики запевнили журналіста ТСН.ua, що між пацієнтом та персоналом сталося непорозуміння. Мовляв, з військового ніхто не мав наміру брати кошти.

“У військового – пахова грижа. Він готувався нами до планового оперативного лікування. Завідувач відділення та весь персонал були попереджені, що військові забезпечуються у нас безкоштовно на всі 100%. Вони отримують у нас покращене харчування, повністю забезпечені усіма медикаментами. У випадку з військовим мова йде про сітку, яка вставляється під час операції, як компонент лікування. На базі нашого відділення є кафедра та працюють аспіранти. В даному випадку аспірантка, яка навіть не є працівником лікарні, сказала, що пацієнту для лікування потрібно придбати цю сітку за 4 тисячі гривень. Чому це було зроблено – я не знаю. Після цього пояснення будуть писати завідувач відділення, завідувач кафедри та аспірант”, – розповів сайту ТСН.ua Віталій Казека, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №5.

Він додає, коли стало відомо про цей факт, то в середу був підписаний рапорт і сітку вже придбали.

“Сітка вже у відділені. Військовослужбовець буде планово прооперований в четвер, сітку йому поставлять безкоштовно. Чому виникла така ситуація – будемо розбиратися і з лікарями, і з кафедрою. А саме – чому ця людина втрутилася в лікувальний процес і чому пацієнту запропонували придбати сітку. Розберемося. Військові, які проходять у нас лікування отримують і будуть отримувати все безкоштовно”, – запевнив нас керівник лікувального закладу.