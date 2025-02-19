У столиі гастролерка з Миколаївщини ошукала 83-річного пенсіонера за схемою «Ваш родич у біді»

25-річна зловмисниця виманила у літнього чоловіка близько 55 тисяч гривень на «лікування» доньки, яка нібито потрапила в ДТП. Слідчі вилучили у фігурантки частину викрадених грошей та помістили її під варту.

До правоохоронців звернувся 83-річний мешканець Дніпровського району з повідомленням про те, що його ошукали. Як стало відомо, заявнику зателефонував чоловік, який відрекомендувався лікарем, та повідомив, що донька потерпілого потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Постраждала наразі перебуває у приватній лікарні та їй терміново потрібно 10 000 доларів США на операцію.

Згодом за місцем мешкання літнього чоловіка прийшла «довірена особа» від лікаря й забрала у збентеженого ситуацією дідуся 48 тисяч гривень. Втім, отриманих грошей ділкам виявилось замало та вже за пару годин порушниця повернулась до чоловіка знов і на цей раз відібрала решту заощаджень пенсіонера – 4 500 гривень та його пенсійну картку.

Співробітники карного розшуку спільно з оперативниками столичного главку за допомоги аналітиків кримінального аналізу затримали зловмисницю та вилучили в неї речові докази, серед яких: 27 000 гривень та мобільний телефон. Затримана – 25-річна жителька Миколаївської області, раніше судима за майнові злочини, яка приїхала до Києва «заробити» звичним способом.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає до трьох років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва