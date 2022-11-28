У столиці чоловік під час сварки вбив свою дружину і намагався видати злочин за самогубство

За скоєне уродженцю Донеччини загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

До столичної поліції на спецлінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що у квартирі на вулиці Андрія Малишка виявила мертвою свою сусідку. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та бригада швидкої медичної допомоги.

Зі слів заявниці, до неї прийшов цивільний чоловік померлої та розповів, що знайшов її в кімнаті з порізом на руці. На місці події правоохоронці виявили жінку без ознак життя з ножовим пораненням грудної клітини, а також її чоловіка, який перебував на підпитку та запевняв, що дружина вчинила самогубство.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Валерій Джус, слідчо-оперативна група оглянула місце скоєння злочину та вилучила речові докази, які вказали на причетність чоловіка до вбивства власної дружини:

«Ми вилучили ймовірне знаряддя вбивства — кухонний ніж, зі слідами бурого кольору, а також поспілкувалися зі свідками, які розповіли, що подружжя часто сварилося і зловживало алкоголем. Під час спілкування порушник зізнався, що вдарив жінку ножем у груди, а коли зрозумів, що вона не дихає — вирішив замаскувати вбивство під самогубство, зробивши поріз у жінки на зап’ясті. Ми затримали 56-річного уродженця Донеччини в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а речові докази направили на відповідні експертизи. За попереднім висновком медиків, потерпіла отримала проникаюче ножове поранення в легеню й померла у результаті крововтрати».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Досудове слідство триває», — зазначив Валерій Джус.

Відділ комунікації поліції Києва