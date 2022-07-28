У столиці чоловіка судитимуть за ножове поранення перехожого

Фігурант наніс постраждалому два удари ножем по тулубу та втік з місця скоєння злочину. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами.

Подія трапилась у травні поточного року. Тоді, до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення від заявника про те, що невідомий завдав ножового поранення його товаришу. На місце події виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Відпрацювавши прилеглу територію та опитавши свідків події, правоохоронці встановили причетного до вчинення злочину та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 59-річний місцевий мешканець, раніше судимий за нанесення тілесних ушкоджень. Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі досудове розслідування завершено. Поліцейські скерували до суду матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва