У столиці чоловіка засуджено за ножове поранення товариша

Під час застілля зловмисник декілька разів ударив кухонним ножем у груди та руку свого гостя. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком.

Подія відбулась у квітні цього року на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що з квартири багатоповерхівки госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка належним чином задокументувала злочин.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що правопорушник запросив у гості сусіда разом із дружиною. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками відбулася сварка, у ході якої господар помешкання декілька разів вдарив кухонним ножем опонента у груди та руку. Згідно довідки лікарів, 42-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі затримали 40-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомили йому про підозру. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Деснянського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – тяжкі тілесні ушкодження, чоловіку призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком один рік та шість місяців.

Відділ комунікації поліції Києва