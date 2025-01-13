У столиці керівник КП вимагав ₴40 тисяч хабаря за зйомку рекламного ролика

Зловмисник вимагав кошти за сприяння у наданні дозволу на проведення зйомок на території Подільського району міста. Тепер за вчинене наступні десять років він може провести за ґратами.

Викрили посадовця слідчі Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві.

Встановлено, що до очільника одного з комунальних підприємств Подільського району м. Києва звернувся місцевий підприємець за дозволом щодо проведення зйомок рекламного ролику на території Контрактової площі. Посадовець погодився, але зазначив, що для укладання договору з надання дозволу на зйомки підприємець мав сплатити йому 40 тисяч гривень, у іншому випадку – угода неможлива. Окрім того, за ці кошти він обіцяв вирішувати спірні питання під час зйомок з будь якими контролюючими органами

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним обумовленої суми грошових коштів. Слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва