У столиці конфлікт між двома жінками закінчився підпалом та загибеллю однієї з них

Поліцейські затримали підозрювану, яка після сварки підпалила торгівельний кіоск, у результаті чого, у вогні загинула 50-річна жінка.

До відділу поліції на станціях залізничного транспорту надійшло повідомлення про те, що поблизу столичного вокзалу палають непрацюючі торгівельні кіоски. Після гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої жінки, а слідчо-оперативна група задокументувала злочин.

Як з`ясували правоохоронці, до вчинення умисного підпалу причетна уродженка Луганщини, яка мала неприязні відносини з померлою. Закинуті кіоски поблизу вокзалу були місцем, де вони розпивали алкогольні напої, в подальшому між жінками виник конфлікт, після чого порушниця скориставшись безпорадним станом сп’янілої знайомої, запальничкою підпалила кіоск та втекла з місця події.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшукуспільно з аналітиками кримінального аналізу розшукали та затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людини». Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за скоєне їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва