У столиці наркоторговиця отримала 9 років ув’язнення за збут амфетаміну

Зловмисниця продавала психотроп клієнтам шляхом так званих «закладок», під час особистих зустрічей та за допомогою поштових відправлень по території столиці.

Слідчі управління поліції в метрополітені за підтримки оперативників Департаменту внутрішньої безпеки та співробітників кінологічної служби викрили та припинили злочинний «бізнес» з продажу психотропних речовин, який налагодила мешканка Києва.

В ході слідства правоохоронці встановили, що 31-річна жінка реалізовувала амфетамін шляхом «закладок», під час особистих зустрічей та за допомогою поштових відправлень.

Тоді, слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Після зібрання необхідної доказової бази правоохоронці направили обвинувальний акт до суду.

За доказами поліцейських, днями Деснянський районний суд призначив порушниці покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва