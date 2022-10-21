У столиці оголошено про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство відносно матері

Кривдник ніде не працює та фактично живе за кошти потерпілої, над якою систематично знущався та погрожував. Тепер фігуранту загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

Протягом року до поліції Києва надходили звернення від 63-річної місцевої мешканки про вчинення домашнього насильства у квартирі на вулиці Межовій. Жінка скаржилась на свого сина, який її постійно ображає, принижує та кидається у бійку.

За інформацією начальника сектора протидії домашньому насильству Подільського управління поліції Марини Зімнік, 35-річного порушника вже притягували до адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення, однак він продовжив вчиняти протиправні дії щодо матері:

«Дізнавшись від потерпілої про чергове скоєне щодо неї насильство, слідчі невідкладно розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою зловмиснику було повідомлено про підозру. Максимальне покарання передбачає до двох років позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Києва