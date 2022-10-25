У столиці оголосили про підозру чоловіку, який завдав тяжкого поранення товаришу

Під час розпиття спиртних напоїв між порушником та потерпілим відбулась сварка на ґрунті поглядів щодо подій в країні, внаслідок якої фігурант вдарив ножем у груди свого опонента. 46-річний потерпілий наразі перебуває у лікарні.

До поліції Києва від операторів швидкої медичної допомоги надійшла інформація про ножове поранення чоловіка біля будинку на проспекті Свободи. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що ввечері у дворі компанія чоловіків розпивала спиртні напої. Під час спілкування між двома товаришами виник конфлікт через різні погляди на події, які відбуваються в Україні. У розпалі сварки фігурант дістав з кишені ніж та вдарив ним у груди своєму опоненту.

46-річного потерпілого у важкому стані було госпіталізовано до медичного закладу. 42-річного місцевого мешканця затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва