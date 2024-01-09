У столиці оперативники затримали чоловіка, який тяжко поранив знайомого

Під час сварки зловмисник вдарив товариша ножем у груди. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні, а правоохоронці затримали підозрюваного.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що поруч із зупинкою громадського транспорту знаходиться невідомий з ножовим пораненням. Лікарі госпіталізували чоловіка у непритомному стані, а за вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

Провівши ряд оперативних пошукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника, який наніс тілесні ушкодження потерпілому. Чоловік заперечував свою причетність до правопорушення, проте під час невідкладного обшуку в його оселі поліцейські виявили знаряддя злочину – кухонний ніж, а на одязі сліди бурого кольору, схожі на кров. Відтак правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше неодноразово судимий через скоєння майнових злочинів 52-річний чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий і затриманий знайомі та разом вживали алкоголь. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив товариша ножем у груди.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва