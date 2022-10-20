У столиці оперативники затримали зловмисницю, котра обікрала киянку

Порушниця нещодавно звільнилась з місць позбавлення волі та знову скоїла аналогічний злочин. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманій про підозру.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів по попередженню та розкриттю злочинів на території міста Києва співробітники управління карного розшуку поліції Києва викрили жінку, котра викрала у киянки мобільний телефон.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу столичної поліції Віталій Отрудько, слідчі затримали місцеву мешканку, 1985 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Відомо, що порушниця нещодавно звільнилась з місць позбавлення волі та скоїла аналогічний злочин. Жінка на території автостанції «Київ» помітила пасажирку та у зручний момент витягнула з кишені її куртки мобільний телефон. Ми затримали крадійку та вилучили у неї речовий доказ. Після чого доставили її до Шевченківського управління поліції для подальшої перевірки на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території міста».

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва