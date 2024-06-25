У столиці перед судом постануть 10 фігурантів, які збували кокаїн на території Києва та Київської області

У ході досудового розслідування правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотиків на суму близько чотирьох мільйонів гривень. Членам злочинної групи загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У ході проведення спецоперації слідчі та оперативники Шевченківського управління поліції припинили діяльність злочинної групи, яка причетна до виробництва та збуту психотропних речовин. Фігуранти збували «товар» на території міста Києва та Київської області. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку – близько 4 мільйонів гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які розпочаті за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України – використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, що вчинено злочинною організацією, та ч. 1, 2 ст. 255 КК України – створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

За скоєний ряд злочинів членам злочинної організації загрожує максимальне покарання до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва