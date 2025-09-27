У столиці повідомили про підозру 17-річному молодику, який робив «закладки» із психотропами

Слідчі вилучили у неповнолітнього 45 пакунків із речовиною схожою на Альфа-PVP. Порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час патрулювання Оболонського району, поблизу проспекту Степана Бандери, у лісопарковій зоні, оперативники районного управління поліції виявили молодика із «закладками», обмотаними ізоляційною стрічкою. Для встановлення усіх обставин, на місце прибула слідчо-оперативна група.

Слідчі вилучили у хлопця 45 пакетів, обмотаних ізоляційною стрічкою, всередині яких знаходилась кристалоподібна речовина, схожа на психотроп Альфа-PVP.

Порушником виявився 17-річний учень одного зі столичних ліцеїв, який працював так званим кур’єром у забороненому онлайн-магазині з продажу наркотиків. До його обов’язків входило робити схованки із «товаром» для клієнтів та надсилати їм їх геолокацію.

Правоохоронці затримали правопорушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Після проведення відповідної експертизи планується повідомити неповнолітньому про підозру згідно ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання чи збут психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

