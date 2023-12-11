У столиці повідомили про підозру чоловіку, який намагався скоїти крадіжку в дитячій лікарні

Зловмисник скористався відсутністю пацієнтів у палаті та витягнув із жіночого рюкзака гаманець. Втекти йому завадили потерпіла та персонал лікарні. За скоєне раніше судимому уродженцю Дніпропетровщини загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медичного персоналу дитячої лікарні про те, що в палаті на третьому поверсі виявили крадія. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповіла старша слідча Дніпровського управління поліції Валерія Шевчук, на місці події правоохоронці виявили зловмисника, який намагався викрасти з жіночого рюкзака гаманець:

«Ми з’ясували, що порушник зайшов до незачиненої палати, де на стаціонарному лікуванні перебувала жінка з дитиною. Скориставшись тим, що пацієнки не було в приміщенні він дістав із рюкзака гаманець, в якому знаходились документи та банківські картки. В цей момент до палати повернулась потерпіла з дитиною та покликала на допомогу. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний уродженець Дніпропетровщини, який раніше неодноразово відбував покарання за скоєння крадіжок, грабежів та інших майнових злочинів. Ми з’ясували, що чоловік у жовтні цього року звільнився із місць позбавлення волі».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, повторно. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суд задовільнив клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Порушник аргументовано підозрюється у вчиненні аналогічних злочинів на території інших районів столиці. Досудове розслідування триває», – зазначила Валерія Шевчук.

Відділ комунікації поліції Києва