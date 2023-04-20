У столиці повідомили про підозру чоловіку, який обікрав співробітників ресторану та скоїв ще дві крадіжки

Фігуранта затримали «на гарячому», коли він викрав зі службового приміщення особисті речі та в ході досудового розслідування з’ясували, що порушник причетний ще до низки майнових злочинів. Наразі йому повідомлено про підозру та загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника одного із закладів швидкого харчування про те, що у ресторані на площі Героїв Бресту він затримав чоловіка за крадіжку з їхнього закладу. Для з’ясування обставин та документування злочину на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Олександр Василенко, по прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що чоловік проник до службового приміщення фаст-фуду й забрав спецодяг працівників та грошові кошти, які у ньому знаходилися:

«Після вчиненого він намагався втекти, однак його затримали працівники даного закладу, які передали його нам. Відтак, раніше неодноразово судимого за низку майнових злочинів 38-річного уродженця Чернігівської області ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Крім того, в ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що затриманий причетний до крадіжки електросамокату з коридору багатоповерхівки та крадіжки грошей і електроінструментів з приватного будинку у Святошинському районі столиці. Викрадене майно зловмисник встиг збути з рук знайомому.

«За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва