У столиці повідомили про підозру чоловіку, який тяжко поранив свого товариша

Між чоловіками під час відпочинку в компанії відбувся конфлікт та бійка, в результаті якої фігурант поранив свого товариша ножем. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів столичної лікарні про те, що до них звернувся чоловік з важким пораненням. Для документування події та з’ясування обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Приїхавши на виклик працівники поліції з’ясували, що потерпілий відпочивав разом з друзями, розпиваючи спиртні напої. Згодом, між ним та його товаришем по чарці виник конфлікт, який стрімко переріс у бійку. Спочатку зловмисник вдарив його кулаком в обличчя а потім, схопивши кухонний ніж, наніс потерпілому поранення в груди, після чого втік.

Правоохоронці затримали 36-річного уродженця Вінниччини, який наразі мешкає у столиці та вилучили знаряддя злочину – ніж.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав для чоловіка запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва