У столиці повідомили про підозру крадійці-рецидивістці у скоєнні двох епізодів злочинів

Зловмисниця викрала речі у вихователів дитсадка, а згодом вчинила крадіжку рюкзака у працівника медичного закладу. Оперативники затримали порушницю, яка раніше вісім разів відбувала покарання за аналогічні злочини. За скоєні крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку речей у вихователів дитячого садка на проспекті Маяковського. Правоохоронці з’ясували, що невідома особа проникла до приміщення навчального закладу і викрала дві жіночі сумки.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Ніна Головська, оперативники викрили зловмисницю, а слідчі встановили її причетність ще до одного аналогічного злочину:

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцеперебування підозрюваної та затримали її. Під час перевірки у неї вилучили речові докази. Крім того, у ході слідчих дій ми довели її причетність до вчинення крадіжки рюкзака з приміщення лікарняного закладу на вулиці Драйзера».

Зібравши усі необхідні докази працівники поліції затримали фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушниця – киянка, 1979 року народження, яка з 2009 року вісім разів притягувалася до кримінальної відповідальності.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою повідомили жінці про підозру у скоєнні 2 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Судом жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 130 000 гривень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва