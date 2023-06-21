У столиці повідомили про підозру неповнолітньому, який пограбував перехожого

Зловмисник вихопив із рук чоловіка мобільний телефон та втік. Уже через декілька хвилин порушника затримав велопатруль поліцейських. За скоєне 16-річному киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Миропільській до нього підійшов незнайомець, який під час розмови вихопив з рук телефон та втік. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Сергій Фіщук розповів, що потерпілий надав правоохоронцям детальний опис підозрюваного, а оперативний черговий негайно передав орієнтування всім екіпажам поліції:

«Вже через декілька хвилин на сусідній вулиці поліцейські велопатруля розшукали зловмисника, який ще не встиг розпорядитись чужим ґаджетом.

Порушником виявився киянин, 2006 року народження. Ми вилучили в неповнолітнього речовий доказ для проведення необхідних слідчих дій».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», — зазначив слідчий.

Відділ комунікації поліції Києва