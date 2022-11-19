У столиці правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів гривень

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресора. Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України здійснюють досудовое розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії російської федерації. У рамках цього розслідування поліцейські встановили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресора. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин.

За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст.258-5 (Фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Оперативне супроводження забезпечують співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Національна поліція України