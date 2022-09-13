У столиці призначено покарання чоловіку, який пограбував та намагався зґвалтувати жінку

За скоєні злочини правопорушник проведе за гратами одинадцять років.

Подія трапилась у 2017 році. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від киянки про те, що на вулиці Тираспольській невідомий чоловік пограбував її та намагався зґвалтувати. На місце виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції для встановлення обставин події.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник вичікував випадкову перехожу неподалік будинку та помітивши потерпілу, схопив її за тулуб і повів у сторону.

Погрожуючи фізичною розправою, порушник відібрав у неї 400 гривень та коли жінка почала кликати на допомогу, закрив їй рота і почав душити. Дії незнайомця помітили перехожі, які завадили йому та кинулись наздоганяти кривдника.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його. Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 – грабіж та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 152 – зґвалтування, Кримінального кодексу України.

Шевченківський районний суд столиці виніс підозрюваному вирок на підставі ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України – призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на одинадцять років.

Відділ комунікації поліції Києва