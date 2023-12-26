У столиці призначено покарання чоловіку за розбійний напад на дитину

Погрожуючи ножем нападник забрав у неповнолітнього мобільний телефон. За скоєне зловмисник вісім років проведе за ґратами.

Подія трапилася у жовтні 2022 року. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на дитину біля під’їзду на бульварі Висоцького Деснянського району.

Правоохоронці встановили, що зловмисник зайшов за 10-річним хлопцем у під’їзд та погрожуючи ножем забрав у дитини мобільний телефон. Оперативні співробітники главку та Деснянського управління поліції швидко розшукали підозрюваного та затримали його. Правоохоронці вилучили викрадений мобільний та повернули потерпілому.

30-річному уродженцю Миколаївської області слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – у вчиненні розбою в умовах воєнного стану. По завершенню досудового розслідування обвинувальний акт було скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва