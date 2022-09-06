У столиці раніше судимий луганчанин бігав вулицею з ножем та погрожував перехожим

Перебуваючи напідпитку, чоловік чіплявся до перехожих, ображав їх та погрожував ножем. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі

До поліції Києва на спец лінію 102 звернулись двоє місцевих мешканців та повідомили, що на вулиці Ольжича поблизу зупинки громадського транспорту бігає чоловік із ножем у руках та поводиться агресивно. Вже за декілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, правоохоронці виявили порушника, на якого вказали громадяни:

«Ми встановили, що зловмисник у стані алкогольного сп’яніння бігав вулицею з ножем. Окрім того, почав чіплятись та висловлюватись нецензурною лайкою до перехожих. Вони відійшли подалі, аби не провокувати конфлікт, однак фігурант намагався накинутись на них з ножем. Очевидці одразу викликали поліцію. Затриманий – це 34-річний раніше судимий за крадіжку та незаконний обіг наркотиків уродженець міста Луганськ».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва