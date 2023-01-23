У столиці співробітники річкової поліції затримали чоловіка, який ледь не вбив свого колегу

Подія сталася в каюті пришвартованого судна. Під час вживання алкогольних напоїв між двома членами екіпажу виникла сварка, у ході якої один з опонентів завдав іншому ножових поранень.

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у каюті судна, пришвартованого на березі річки Дніпро, один з членів екіпажу вдарив ножем свого колегу. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група відділу поліції в річковому порту та медики.

«На місці події було встановлено, що під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками, 1954 та 1958 років народження, виникла сварка. 64-річний киянин схопив кухонний ніж та три рази вдарив ним опонента у живіт, голову та руку. Потерпілий став кликати на допомогу, тож до каюти прибіг інший колега, який зателефонував до поліції. Правопорушника ми затримали на місці злочину та вилучили в нього речові докази», – повідомив начальник слідчого відділу поліції в річковому порту Київ Євген Баранюк.

Медики госпіталізували потерпілого до медичного закладу. Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за погодженням Подільської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва