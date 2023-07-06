у столиці судитимуть членів злочинної організації за шахрайство з використанням фішингу

П’ятеро осіб заволоділи грошима 13 потерпілих на загальну суму майже пів мільйона гривень. За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Зловмисники використовували спеціальний чат-бот, створювали фішингові посилання з купівлі-продажу товарів та послуг на одному з відомих інтернет-майданчиків. У такий спосіб вони отримували доступ до електронних гаманців і надалі привласнювали гроші потерпілих.

Встановлено, що зловмисники ошукали 13 потерпілих і «вивели» з їх рахунків майже пів мільйона гривень.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення. Наразі організатор та співорганізатор групи перебувають під домашнім арештом. Ще трьом виконавцям запобіжні заходи не обиралися.

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування. Обвинувальні акти направлено до суду.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснювали працівники управління протидії кіберзлочинам Києва. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

Департамент кіберполіції Національної поліції України