У столиці судитимуть чоловіка, який неодноразово вчиняв домашнє насильство відносно своєї матері

Зловмисник раніше притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо 60-річної матері, а також за порушення термінового заборонного припису, але на шлях виправлення не став. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Тепер кривднику загрожує до двох років в’язниці.

У квітні до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що син продовжує вчиняти відносно неї домашнє насильство на побутовому ґрунті. Жінка розповіла, що він ображає її лайкою, принижує, а також погрожує побити.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Влад Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 36-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, а також за порушення термінового заборонного припису:

«За скоєне чоловік відбувався штрафами, але на шлях виправлення не став. Після чергового звернення потерпілої ми передали інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне місцевий мешканець може до двох років провести за гратами.

Відділ комунікації поліції Києва