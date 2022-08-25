У столиці судитимуть чоловіка, який організував незаконний перетин кордону

За 800 доларів США правопорушник виготовляв довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності для проходження служби, яка дає можливість уникнути мобілізації та перетнути межі держави. За такі дії фігуранту загрожує позбавлення волі до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури викрили 21-річного уродженця Донецької області, який займався підробкою документів для подальшого перетину державного кордону військовозобов’язаним чоловікам.

Правоохоронці з’ясували, що правопорушник разом зі спільником організував злочину схему безперешкодного перетину кордону України. Через телеграм-канали чоловік підшукував клієнтів, які бажають придбати підроблені документи та за 800 доларів США виготовляв тимчасові посвідчення військовозобов’язаних і довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності для проходження служби, які надавали можливість чоловікам призовного віку відстрочки від мобілізації.

Зібравши усі необхідні докази слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. На час слідства суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом направлено до суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує позбавлення волі до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва