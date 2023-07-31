У столиці судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї матері

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за приниження та погрози в бік родички, але на шлях виправлення не став. Тепер порушнику загрожує до двох років в’язниці.

Наприкінці червня до Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що син продовжує вчиняти домашнє насильство відносно неї. Жінка розповіла правоохоронцям, що син постійно ображає її лайкою та погрожує побиттям.

Начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк розповів, що поліцейські декілька разів притягували 24-річного кривдника до адміністративної відповідальності:

«Ми з’ясували, що в родині постійно відбуваються конфлікти на побутовому ґрунті, а також через схильність чоловіка до вживання наркотиків. За вчинення насильства в сім’ї кривдник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. За рішенням суду він сплачував штраф, двічі відбував по сорок годин громадських робіт, але його поведінка не змінилась. Ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Днями правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне раніше судимому за майнові злочини киянину загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва