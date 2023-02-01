У столиці судитимуть чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно свого батька

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо свого 60-річного родича. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Тепер киянину загрожує до двох років в’язниці.

На початку року до Дніпровського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець та повідомив, що син систематично вчиняє відносно нього домашнє насильство. Чоловік розповів, що родич ображає його лайкою, принижує, а також погрожує фізичною розправою.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 32-річного порушника до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства:

«Минулого року ми документували протиправну поведінку чоловіка відносно батька, матері, а також 9-річного сина. Тоді зловмисник відбувся штрафами та відбував покарання у вигляді адміністративного арешту строком на сім діб. Але це не допомогло йому змінити свою поведінку та налагодити відносини з родичами. Після отримання заяви від потерпілого про те, що його син продовжує над ним знущатися, ми передали інформацію слідчим, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва