У столиці судитимуть чоловіка, який тяжко поранив ножем свою дружину

Зловмисник під час сварки вдарив жінку ножем у живіт. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

В грудні минулого року до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що у квартирі на вулиці Ірини Бекешкіної вони виявили жінку з ножовим пораненням. Тоді за вказаною адресою негайно прибули автопатруль дільничних офіцерів та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

На місці події правоохоронці виявили потерпілу, яка повідомила, що її поранив ножем цивільний чоловік у квартирі на бульварі Перова. Жінка розповіла, що вони разом розпивали алкогольні напої, а згодом почали сваритися. У результаті зловмисник вдарив її ножем у живіт та пішов в іншу кімнату, а вона поїхала до знайомої, яка викликала «швидку», побачивши на одязі подруги кров. Медики госпіталізували потерпілу з проникаючим пораненням, а дільничні офіцери Дніпровського управління поліції Радіон Гроза та Валентин Павленко одразу поїхали за адресою, що надала потерпіла.

У квартирі поліцейські виявили нетверезого підозрюваного, який спочатку запевняв, що нічого не пам’ятає, але зрештою зізнався у скоєному. Слідчо-оперативна група вилучила з оселі ймовірне знаряддя злочину — кухонний ніж та інші речові докази, а зловмисника правоохоронці затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий киянин, 1978 року народження.

Слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва