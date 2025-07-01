У столиці судитимуть чоловіка, який за $14 тисяч організовував для ухилянтів виїзд до Республіки Молдова

Нагадаємо, ще одну схему з ухилення від військової служби викрили у травні цього року слідчі Шевченківського управління поліції Києва спільно з оперативними співробітниками Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, прибуткову схему для заробітку організував 36-річний киянин, пропонуючи потенційним клієнтам різний спектр своїх «послуг» на вибір:

«Так, підозрюваний розповідав, що за 20 тисяч доларів може звільнити військовослужбовця з військової служби за станом здоров’я. Іншу пропозицію для призовників, нелегальний виїзд до Республіки Молдова поза межами пункту пропуску в Одеській області, він обіцяв реалізувати за 14 тисяч доларів. Задля конспірації на зустріч із бажаючими фігурант відправляв кур’єра».

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того встановлено, що раніше фігурант вже затримувався правоохоронцями за аналогічні оборудки і відносно нього розглядається справа в суді.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва