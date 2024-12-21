У столиці судитимуть молодика, який заволодів мобільним телефоном неповнолітньої дівчини

Зловмисник на зупинці громадського транспорту запропонував потерпілій підзарядити її розряджений мобільний телефон. Надалі порушник зайшов з телефоном нової знайомої нібито до «свого» під’їзду, а потім непомітно втік із будинку з ґаджетом. Нині слідчі скерували обвинувальний акт відносно фігуранта до суду.

Нагадаємо, що в жовтні цього року до Подільського управління поліції надійшло повідомлення від 17-річної дівчини про те, що її ошукав хлопець, з яким вона познайомилась на автобусній зупинці. Потерпіла під час спілкування обмовилась, що у неї розряджається мобільний телефон, на що новий знайомий запропонував допомогу.

Молодик зазначив, що живе поряд та може підзарядити її ґаджет. Відтак порушник забрав його та зайшов до нібито «свого» під’їзду. Проте згодом з’ясувалося, що 18-річний юнак непомітно втік з будинку, ошукавши дівчину. Ювенальні поліцейські встановили та розшукали порушника — ним виявився місцевий мешканець, у якого слідчі вилучили речовий доказ – мобільний телефон потерпілої, що вартує близько 10 000 гривень.

Тоді слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. А нині обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва