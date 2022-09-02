У столиці судитимуть організовану групу, яка займалась махінаціями з квартирами померлих киян

До злочинного угруповання входило два адвокати та троє спільників у ролі виконавців, які за період протиправної діяльності заволоділи шістьма помешканнями у Києві. Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили фігурантам про підозру. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Викрили п’ятьох учасників злочинної групи, які займались аферами з квартирами, слідчі Шевченківського управління поліції спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань, Служби Безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук повідомив, що до злочинного угруповання входило двоє адвокатів, які керували та чітко розподіляли ролі між усіма учасниками і троє спільників:

«Окрім організаторів, до складу увійшли нотаріус та двоє виконавців. Приватний нотаріус надавала учасникам організованої групи консультації щодо документів, які необхідно виготовити для відкриття та формування спадкових справ. Двоє організаторів, 1969 та 1981 років народження, та виконавці, 1963, 1969, 1983 років народження, за період злочинної діяльності заволоділи шістьма квартирами у столиці, чим нанесли багатомільйонні збитки».

За процесуального керівництва Київської міської та Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили п’ятьом фігурантам про підозру у скоєнні ряду злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 – зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, Кримінального кодексу України.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінальних проваджень із обвинувальними актами скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду справи по суті. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна»,- додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва