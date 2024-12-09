У столиці судитимуть росіянина, у якого вилучили психотропів та наркотиків майже на мільйон гривень

29-річний наркодилер збирався розмістити закладки з психотропом «Альфа-PVP» на території Подільського району. За місцем мешкання фігурант зберігав ще три кілограми наркотиків та психотропів, готових до збуту. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у жовтні цього року дільничні офіцери поліції помітили та зупинили підозрілого чоловіка, у якого під час перевірки виявили згортки із забороненою речовиною. Для документування на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Під час слідчих дій, поліцейські вилучили у 29-річного росіянина 26 згортків із речовиною, яка згідно висновку експерта являється психотропом «Альфа-PVP». Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще близько трьох кілограмів заборонених речовин, серед яких «Альфа-PVP» амфетамін та канабіс. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку складає майже мільйон гривень.

Слідчі затримали наркодилера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах. На час слідства фігурант перебував під вартою, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва