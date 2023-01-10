У столиці судитимуть валютних шахраїв, які ошукали чоловіка майже на 1 000 000 гривень

Правоохоронці затримали зловмисників одразу після скоєння злочину. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці червня минулого оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції, спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції Києва, оперативними працівниками поліції Тернопільської області та за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали спільників, які під виглядом обміну валюти заволоділи майже одним мільйоном гривень. Спецоперація правоохоронців відбувалась під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва та в рамках раніше розпочатого кримінального провадження за фактом шахрайства, задокументованого в Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що в Тернополі зловмисники домовились із потенційним «клієнтом» про обмін майже 26 000 доларів США. Напередодні, з метою налагодження довірливих відносин із чоловіком, спільники зробили кілька реальних обмінів на невеликі суми.

Ретельно підготувавшись, використовуючи перуки, окуляри, медичний халат та маску, зловмисники приїхали на зустріч. У салоні автомобіля потерпілий передав зловмиснику 900 тисяч гривень та отримав 25 700 доларів США справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист, який видавав себе за медпрацівника, непомітно замінив справжні долари США на фальшиві. Після цього зловмисник запропонував зайти в агенцію нерухомості й за допомогою рахункового пристрою перерахувати гроші. При вході до будівлі у ролі співробітника агенції їх зустрів інший фігурант. Згодом спільники зайшли в приміщення нібито перерахувати гроші, але насправді вийшли через запасний вихід та втекли автомобілем, заблокувавши за собою двері палицею.

Уже через декілька хвилин правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили речові докази. Порушниками виявилися 58-річний уродженець Рівненщини та 42-річний мешканець Сум.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. На час досудового слідства зловмисники перебували під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва