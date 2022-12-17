У столиці судитимуть зловмисника, який наніс ножові поранення жінці

Під час обшуку в автомобілі чоловіка правоохоронці виявили речовий доказ – ніж, яким нападник завдав удар жінці. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у вересні цього року до столичної поліції надійшов виклик від бригади швидкої медичної допомоги про нанесення ножових поранень 58–річній жінці. Для з’ясування усіх обставин на місце події чергова частина Голосіївського управління поліції скерувала слідчо-оперативну групу.

У лікарні співробітники поліції опитали постраждалу та з’ясували, що на вулиці Жилянській невідомий наніс їй удар ножем у груди. Протягом години оперативники встановили особу нападника та його місцеперебування. Свої дії чоловік пояснити не зміг.

Поліцейські затримали раніше судимого за вбивство 62–річного місцевого жителя у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в автомобілі правопорушника правоохоронці виявили речовий доказ – ніж та направили для проведення відповідної експертизи.

Слідчий Голосіївського управління поліції за погодженням з територіальною окружною прокуратурою повідомив фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, на час слідства затриманий перебував під нічним домашнім арештом.

Досудове розслідування завершено. Матеріали разом з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. За вчиненні протиправні дії зловмисник може провести до восьми років у в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва