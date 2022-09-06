У столиці судититмуть зловмисників, які за відмову дати цигарку побили та пограбували чоловіка

Правоохоронці повідомили двом нападникам про підозру у скоєнні злочину та на час слідства вони перебували під вартою. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

До відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції звернувся киянин та повідомив, що на проспекті Перемоги його пограбували невідомі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич повідомив, що зловмисники за відмову дати їм цигарку побили потерпілого та відібрали у нього гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку:

«Завдяки злагодженій роботі співробітників карного розшуку та бійців полку поліції особливого призначення № 1 ми протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників та виявили їх у одному з столичних хостелів. Порушників було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, та 23-річний мешканець Волинської області».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. На час слідства фігуранти перебували під вартою.

«На даний час досудове розслідування завершено. Ми направили до суду для розгляду матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва