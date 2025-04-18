У столиці сварка через російську музику закінчилась вбивством – двом братам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом братам 21 та 22 років в умисному вбивстві знайомого (ч. 2 ст. 115 КК України).

Встановлено, що чоловіки посварились через те, підозрювані під час застілля у квартирі хотіли слухати російську музику, а їхній знайомий попросив її вимкнути.

Під час конфлікту один з братів завдав йому кілька ударів ножем, а інший після того, як поранений чоловік впав на підлогу, вдарив кілька разів по голові каструлею. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік помер.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічно.

Пресслужба Київської міської прокуратури