У столиці викрили чергову групу наркоділків, які займались збутом кокаїну та МДМА

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 11 учасникам організованої злочинної групи, які налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин у столиці (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, організував та очолив групу 36-річний мешканець Київської області. Під його керівництвом злочинне об’єднання функціонувало з 2022 року та отримувало доходи від незаконного збуту кокаїну та МДМА на території м. Києва.

До складу угруповання входило 10 учасників.

Організатор координував дії співучасників, визначав їх ролі та функції, забезпечував надходження партій наркотичних та психотропних речовин для їх фасування та подальшого збуту. Також він займався «чорною бухгалтерією» та розподілом доходів.

Кожен зі співучасників виконував свою роль у злочині: приймали замовлення, фасували та займались збутом наркотиків.

Пошук клієнтів та реалізація «товару» здійснювалася у месенджерах, шляхом особистих зустрічей та передачі «із рук у руки».

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 15 оперативних закупок.

За результатами проведення слідчих дій учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі, організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 2ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, іншим учасникам – за ч. 2 ст. 255, ч. 2ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося спільно зі слідчими слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, КМУ ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури