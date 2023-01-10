У столиці викрили чоловіка, який налагодив схему незаконного переправлення іноземців через держкордон

Зловмисник оформляв посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні іноземним громадянам з можливістю безперешкодного виїзду через кордон шляхом фіктивного працевлаштування у волонтерській організації.

Фігуранту може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі.Слідчі Печерського управління поліції спільно із оперативниками Департаменту міграційної поліції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили чоловіка, який організував злочинну схему переправлення іноземців та інших осіб через державний кордон України до інших держав.

Злочинна схему полягала у незаконній легалізації та в подальшому переміщенні осіб через державний кордон України під прикриттям надання юридичних послуг та надання їм статусу волонтера. Для цього зловмисник розмістив інформацію на сайті, де зазначив вичерпний перелік послуг з легалізації на території України, ціни за надання вищевказаних послуг, контактні дані організації, а саме – мобільні номери телефонів та адреса розташування офісу. Ціна послуг становила від 600 до 1800 доларів США.

Правоохоронці викрили правопорушника «на гарячому» у ході передачі незаконно отриманої іноземцем посвідки про тимчасове проживання в Україні під виглядом волонтерства та отримання грошей за таку послугу. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець міста Черкаси, 1984 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину, а також слідчі подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва