У столиці викрили іноземця, який організував міжнародний канал торгівлі людьми

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Чоловік підшукував та вербував українок для подальшого переміщення за кордон для сексуальної експлуатації з метою власного збагачення. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Печерського управління поліції, оперативними службами та співробітниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури припинили злочинну діяльність чоловіка. Зловмисник підшукував у Києві жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі та вербував їх з метою подальшої сексуальної експлуатації на територію іншої держави.

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Для реалізації своєї злочинної діяльності порушник прибув до Львова, де був затриманий правоохоронцями на пропускному пункті через державний кордон України під час спроби переправити за кордон двох завербованих українок. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – іноземець, 1998 року народження.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі проводяться оперативні заходи, направлені на встановлення злочинних зв’язків фігуранта та інших потерпілих від його протиправної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва

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