У столиці викрито працівників автошкіл та їх спільника, які за хабарі допомагали скласти іспит водіям

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито трьох працівників приватних автошкіл та співробітника одного з територіальних сервісних центрів МВС за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для успішного складання іспиту на право керування транспортним засобом.

Слідством встановлено, що зловмисники за грошову винагороду пропонували слухачам автошколи демонструвати високі навички водіння під час складання практичного іспиту на право водіння транспортних засобів.

З цією метою, зловмисники облаштували навчальні машини додатковими педалями акселератора. Таким чином інструктори мали можливість самостійно керувати автомобілем, а майбутні водії лише крутили кермо, у разі необхідності імітували перемикання коробки передач та за командою вмикали сигнали повороту.

Інший учасник схеми – адміністратор територіального сервісного центру не помічав порушень та у підсумку виставляв позитивну оцінку.

Вартість «послуги» становила 450 доларів США з особи.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали учасників незаконної схеми «на гарячому» під час отриманні чергової суми неправомірної вигоди в розмірі 450 доларів США.

На даний час трьом працівникам приватних автошкіл повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України та адміністратору одного з територіальних сервісних центрів МВС у місті Києві за ч.1 ст. 366 КК України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося слідчими Печерського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу ДВБ Національної поліції України.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури