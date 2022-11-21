У столиці за незаконне поводження зі зброєю затримали чоловіка, якого розшукують за крадіжку

Під час перевірки правоохоронці виявили у перехожого пістолет, а також з’ясували, що фігурант перебуває у розшуку за скоєння крадіжки. Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, за який йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Днями працівники поліції з протидії домашньому насильству помітили на вулиці чоловіка, який помітно нервував та постійно озирався. Правоохоронці вирішили перевірити незнайомця й при поверхневому огляді речей виявили у нього предмет, схожий на пістолет. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та направили вилучений предмет на експертизу, яка згодом підтвердила, що вилучена зброя є переробленою з сигнального пістолету. Фігурант – 38-річний уродженець Житомирської області, який перебуває у розшуку Житомирським районним управлінням поліції за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

За процесуального керівництва територіальної окружної прокуратури слідчі Голосіївського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – придбання та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва