У столиці затримали чоловіка, який наніс ножове поранення своєму товаришу

У результаті конфлікту зловмисник накинувся на свого знайомого з ножем та тяжко травмував. Потерпілого госпіталізували до лікарні, а нападника правоохоронці затримали, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про 39-річного чоловіка з тяжким ножовим пораненням. На місце події оперативний черговий скерував слідчо-оперативну групу районного управління.

Правоохоронці, прибувши на місце скоєння злочину, з’ясували, що власника квартири травмував його знайомий, з яким вони спільно відпочивали, розпиваючи алкогольні напої. Гість, спровокувавши конфлікт, схопив ножа та наніс потерпілому декілька ударів, після чого втік. Знесилений пораненням чоловік зателефонував своїй сестрі та попросив її викликати медичну допомогу.

Потерпілого госпіталізували з тяжкими колото-різаними пораненнями тіла, а 56-річного нападника оперативники затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, вилучили знаряддя вчинення злочину та повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва