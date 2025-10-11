У столиці затримали чоловіка, який обікрав магазин мобільної техніки

Зловмисник вночі проник до приміщення та поцупив з каси близько 15 000 гривень. Поліцейські оперативно розшукали його та вилучили викрадені кошти. За вчинене підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями до Шевченківського управління поліції Києва надійшло повідомлення від власниці магазину мобільної техніки, про те, що невідома особа вночі розбила вхідні скляні двері приміщення та вкрала з каси близько 15 тисяч гривень.

До пошуків зловмисника були задіяні оперативники районного управління поліції та співробітники управління кримінального аналізу. У ході розшукових заходів вони встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний місцевий мешканець.

Ділка розшукали та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, правоохоронці вилучили в нього викрадені кошти, які повернули власниці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавленні волі.

Відділ комунікації поліції Києва