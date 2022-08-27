У столиці затримали чоловіка, який переховувався від покарання за збут наркотиків

Шляхом закладок киянин продавав «клієнтам» заборонену речовину – солі PVP. Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у травні поточного року під час відпрацювання Шевченківського району столиці співробітники карного розшуку помітили чоловіка, який поводився підозріло та помітно нервував. У ході перевірки оперативники виявили у нього пакунки з наркотичною речовиною та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов повідомив, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник збував наркотики шляхом закладок:

«Під час поверхневого огляду у затриманого ми вилучили двадцять дві закладки, а у ході невідкладного обшуку за місцем мешкання у Святошинському районі столиці виявили та вилучили ще тридцять пакетиків із особливо небезпечною речовиною – солями PVP. 26-річного киянина затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголосили затриманому про підозру. Однак зловмисник почав переховуватись від органів досудового розслідування, тож поліцейські оголосили його у розшук.

«Під час відпрацювання Шевченківського району столиці ми його затримали. Наразі Шевченківський районний суд столиці обрав наркозбувачу запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт», – додав Олександр Дибов.

Відділ комунікації поліції Києва