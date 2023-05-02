У столиці затримали чоловіка з наркотикамимайже на 2 000 000 гривень

Зловмисник облаштував вдома наркопритон та вирощував коноплю. Під час обшуку слідчі вилучили близько п’яти кілограмів канабісу, пристрої для куріння, а також насіння нарковмісної рослини. Відтепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Дільничні офіцери поліції отримали інформацію про те, що у будинок на вулиці Улицькій, що у Святошинському районі столиці, систематично приходять наркозалежні, а відтак розпочали перевірку. У ході реалізації оперативної інформації поліцейські припинили діяльність осередку виготовлення та вживання наркотиків, який організував 35-річний киянин.

Правоохоронці з’ясували, що власник помешкання на городі біля будинку вирощував коноплі, які вживав сам та пригощав ними наркозалежних. Під час санкціонованого обшуку слідчі вилучили з гаражного приміщення сумку, у якій знаходилося 50 пакунків з розфасованою наркотичною речовиною – канабіс. Вага вилученого становить близько п’яти кілограмів, а сума за цінами «чорного» ринку сягає двох мільйонів гривень.

У прибудинковій споруді та у будинку правоохоронці виявили та вилучили пристрої для куріння, насіння нарковмісної рослини, добриво для неї, а також спеціальний пристрій для виготовлення цигарок. Усе вилучено в якості речових доказів та направлено на проведення відповідних експертиз. Відтак, раніше не судимого киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту готується повідомлення про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до цього кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Києва