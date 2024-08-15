У столиці затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу на знайомого

Фігурант побив товариша та відібрав у нього мобільний телефон, гаманець і сумку з особистими речами. Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Голосіївського управління поліції від 47-річного киянина надійшло повідомлення про те, що у кімнаті гуртожитку на проспекті Науки на нього напав приятель та забрав особисті речі. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та оперативники.

Правоохоронці з’ясували, що порушник вдарив потерпілого по голові, а після того як постраждалий втратив свідомість, він відібрав у нього телефон, гаманець з грошима, сумку з особистими речами та втік.

Співробітники кримінальної поліції негайно розпочали оперативно-розшукові заходи та невдовзі встановили місце знаходження 25-річного раніше судимого фігуранта. Після скоєння злочину порушник переховувався в одному з гаражних кооперативів.

Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій скоєний в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва