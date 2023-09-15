У столиці затримали двох зловмисників, які викрали та утримували проти волі 19-річного знайомого

Через боргові зобов’язання під час зустрічі фігуранти психологічно погрожували потерпілому, а потім силоміць посадили в автівку та відвезли в орендовану квартиру, де надалі його утримували та били. За скоєне чоловікам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що його брата викрали та позбавили волі двоє чоловіків у Голосіївському районі столиці. До пошуку зловмисників одразу залучились оперативні співробітники.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, 19-річний хлопець приїхав у столицю для пошуку роботи:

«Під час з’ясуванні всіх обставин події, ми встановили, що потерпілий знайшовши оголошення у телеграм каналі щодо працевлаштування, домовився про зустріч з особами, з якими вів переписку. У зазначений час хлопець приїхав на станцію метро «Васильківська», де його вже чекали двоє чоловіків, 1998 та 2002 років народження. Як виявилось, з фігурантами потерпілий був знайомий раніше та заборгував одному з них гроші. Молодика силою посадили в автівку та відвезли до орендованої квартири, де над ним психологічно знущались, били та здійснили постріл в ногу з пневматичної зброї. У подальшому чоловіка знову вивезли на автівці вже у інший район столиці, де він скориставшись неуважністю зловмисників, зміг втекти та повідомив родичам про скоєний злочин відносно нього».

В ході проведення слідчо-оперативних заходів за допомоги аналітиків кримінального аналізу правоохоронці Голосіївського управління поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисників. Ними виявились раніше не судимі уродженці Дніпропетровщини.

«Фігурантів слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за їх тимчасовим місцем мешканням у столиці провели невідкладний обшук, звідки вилучили речові докази: пневматичний пістолет та мобільні телефони, на які фільмували знаходження потерпілого у своїй квартирі», – додав правоохоронець.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань або із застосуванням зброї.

Під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру в скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва